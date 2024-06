Hector Herrera habla sobre su ausencia en la Selección Mexicana

El elemento del Houston Dynamo ha sido relegado de los procesos del Combinado Azteca desde la llegada de Jaime Lozano.

El canterano de los Tuzos de Pachuca, volvió a tocar el tema de la Selección Nacional de México previo al arranque de la Copa América 2024, conjunto del que no es partícipe desde hace poco menos de un año. Herrera puede haber tenido su última incursión con la camiseta ‘Tricolor’ en el partido amistoso frente a la Selección de Uzbekistán, encuentro en el que además permaneció en el banquillo de suplentes. Ha rebasado los 100 encuentros con el Combinado Azteca marcando al menos 10 goles y otorgando 16 asistencias, además de haberse colgado las medallas de:

Oro en Juegos Olímpicos

Copa Oro

Torneo Maurice Revello

Preolímpico CONCACAF

Con la justa más importante que México afrontará antes de la Copa del Mundo 2026 en puerta, Herrera fue cuestionado en una entrevista sobre el sentir que tiene de ser “un espectador más” del entorno de la Selección Mexicana. Recordar que previamente ya había arremetido contra los que encabezan este proyecto al señalar que a los futbolistas que militan en la MLS, automáticamente los han apartado.

Además de tocar los temas de su presente con el Houston Dynamo de MLS y la lesión que ha venido acarreando, Herrera fue cuestionado sobre su “alejamiento” de la Selecta Mexicana: “Yo siempre quiero estar ahí pero hay decisiones extra que no me corresponden a mi y hay que aceptarlas, seguir trabajando y si en algún momento consideran que puedo aportar algo desde cualquier sitio lo haré, ahora me toca apoyar desde afuera y lo hace con todo el gusto del mundo porque soy mexicano y quiero lo mejor para la selección”.

Centrándose directamente en la vigente convocatoria para Copa América, señaló que no le resultó sorpresiva su ausencia de la convocatoria, pero sí le parecío llamativo que quien no fuese considerado fuera Hirving ‘Chucky’ Lozano. Agregó que le da gusto tener a su compatriota ahora en la MLS, quien le dará mucho crecimiento a su equipo (San Diego FC) y a la liga.