Katty Martinez vuelva del nido

La delantera se marcha después de dos años y un campeonato con las Águilas

Una de las despedidas más sonadas en semanas recientes en la Liga MX Femenil finalmente se concretó y América le dijo adiós a Katty Martínez. La máxima goleadora de la categoría y segunda máxima anotadora del club azulcrema se marcha después de dos años en el equipo de Coapa, en los cuales disputó cuatro Finales y ganó un título.

Desde el final del Clausura 2024, en el cual las Águilas perdieron en la Final ante Rayadas de Monterrey, comenzó a especularse de la salida de la atacante, pero fue hasta este viernes que el club lo confirmó. «Agradecerles de corazón el recibirme desde el día uno», declaró Katty en una entrevista realizada con el club.

La delantera recordó que incluso antes de que se hiciera oficial su traspaso, ya había recibido mucho cariño y es algo que no olvidará. «Para mí recibir ese amor desde el día cero porque no se sabía al cien por ciento, nunca se me va a olvidar. Siempre van a llevar una parte importante de mi corazón, siempre agradeceré por todo lo que han hecho por mí», añadió.

𝟏𝟒𝟓 goles. 𝟗 su número. Katty Martínez solo 𝟏.



Katty llegó a América en el Clausura 2022, procedente de Tigres, con las cuales ya había ganado cuatro títulos de liga y un reconocimiento de máxima goleadora en el Guardianes 2020. Con las de Coapa llegó a las Finales del Apertura 2022, Clausura 2023, Apertura 2023 y Clausura 2024, pero solo ganó la segunda ante Pachuca, en la cual marcó gol en la ida y en la vuelta en el Estadio Azteca.

«Cuando ganamos fue una emoción muy bonita. Cuando llegué dije que mi sueño era ser campeona en el Estadio Azteca, poderlo vivir, poderlo sentir, poder tener a mi familia conmigo», fueron las palabras de la atacante.

Rayadas, el potencial destino de Katty Martínez

Una vez confirmada la salida de Katty, todo apunta a que regresará a Nuevo León, pero no con Tigres. Las actuales campeonas de la Liga, Rayadas de Monterrey, será el destino de la futbolista, que tenía el deseo de regresar a su natal ciudad y la mejor opción fue el equipo dirigido por Amelia Valverde. Por lo que ahora solo falta que la Pandilla confirme el fichaje.