Miguel Herrera explota por la falta de minutos de Santiago Giménez en la Selección Mexicana

El Piojo cree que es inexplicable que los últimos tres técnicos del Tricolor no lo hayan puesto de titular.

Miguel Herrera tiene pocos días de haber llegado a Fox Sports y ya está haciendo de las suyas, esto después de manifestar su enfado por la falta de minutos que ha tenido Santiago Giménez en la Selección Mexicana.

El Piojo considera que es inexplicable que los últimos tres técnicos del Tricolor (Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano) no hayan utilizado al delantero del Feyenoord como titular, ya que es el mejor delantero mexicano del momento.

«Los últimos tres técnicos no han puesto a Giménez y es el mejor jugador que tenemos en Europa. Es inexplicable, uno no lo lleva al Mundial (Martino), Cocca no lo ponía y el Jimmy tampoco lo pone», indicó Herrera en La Última Palabra.

‘Tienen que estar los mejores’

Otra decisión que Miguel Herrera ve incongruente es que tampoco utilicen a Santi Giménez cuando no está Henry Martín, que ha sido el delantero titular del Tricolor en los últimos procesos.

«Está disputando la titularidad con Henry y si hoy Henry no está, no entiendo cómo no está jugando de titular Giménez».

El Bebote jugará la Copa América, el reto más grande hasta el momento en su carrera con la Selección Mexicana y todo indica que será titular, pero Jaime Lozano tendrá la última palabra.