Tata Martino se olvida de México quitando de sus favoritos para ganar la Copa América

El estratega del Inter Miami le da su guiño a Argentina, Uruguay y Colombia

En su longeva trayectoria, Gerardo ‘Tata’ Martino ha sido más veces Director Técnico de clubes que de selecciones nacional, sin embargo, los tres países en los que ha comandado el banquillo han disputado la Copa América, ellos son, en orden de aparición, Paraguay, Argentina y México, por ello para muchos es voz autorizada para dar su análisis de este certamen que arranca este jueves en Estados Unidos.

Actualmente, Martino es el estratega responsable del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), equipo que literalmente se ha vuelta mundialmente famoso desde que incorporó a sus filas al astro argentino, Lionel Messi, quien guió a su país a ganar la pasada Copa del Mundo de Catar 2022, mientras el ‘Tata’ fracasaba al frente del ‘Tri’ donde fue eliminado en la fase de grupos, cuestión que significó el inicio de una severa crisis para la selección mexicana.

En conferencia de presa, el estratega rosarino fue cuestionado en torno a sus favoritos para ganar la Copa América 2024, si bien no sorprende que no haya elegido a México, ni a Paraguay, y que si lo haya hecho con Argentina, lo que si llama poderosamente la atención es que no puso entre los tres candidatos a Brasil, el máximo campeón del mundo de toda la historia.

Los favoritos del Tata Martino para la Copa América 2024

«A diferencia de otras ediciones, hay varias selecciones por fuera de Argentina y Brasil que vienen muy bien, con mucho potencial y dispuestos a pelear el título, así que me parece que va a estar linda la Copa América», dijo el ‘Tata’ en conferencia de prensa. «Si tengo que decir, voy con Argentina por ser la actual campeona y me inclinaría por Uruguay y Colombia como las otras aspirantes».

Cabe recordar que dos de los tres equipos que menciona Gerardo Martino, Argentina y Uruguay, comparten el liderato de más Copas Américas ganados, ambas selecciones han conquistado este certamen en la impresionante cifra de 15 ocasiones con bastante ventaja del tercer lugar que tiene justamente Brasil con nueve galardones.

En el caso de Colombia, los cafetaleros solamente han conseguido una Copa América, cuando alzaron el trofeo en casa en 2001 en una recordada final ante México que estaba siendo dirigido por Javier Aguirre.