Santiago Giménez apunta a ser titular ante Jamaica

El delantero mexicano del Feyenoord tendrá la confianza de Jaime Lozano para liderar el ataque mexicano.

No hay duda de que Santiago Giménez es actualmente uno de los mejores jugadores mexicanos en activo, destacando por su desempeño con goles y asistencias en el Feyenoord de Países Bajos.

De acuerdo a información de TUDN, el elemento del Feyenoord aparecerá en el once inicial frente a los jamaicanos ya que Lozano quiere darle la responsabilidad de ser el referente para los siguientes encuentros. Cabe mencionar que el elemento surgido en Cruz Azul no vive un buen momento con la escuadra nacional, ya que en los últimos encuentros no registra anotaciones.

En los duelos ante los combinado de Uruguay y Brasil, el jugador de ascendencia argentina fue titular pero no pudo perforar el arco de los sudamericanos. Ahora, el jugador de la Eredivisie tendrá una nueva oportunidad y buscará su primer gol en el máximo torneo continental.

Santiago Giménez debutó con la Selección Mexicana en el mes de octubre del 2021, cuando los nacionales perdieron por marcador de 3-2 frente al seleccionado de Ecuador. En la pasada Copa Oro, el delantero anotó dos goles y uno de ellos sirvió para que el Tricolor levantara el trofeo de la región.