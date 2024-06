Miguel “El Piojo” Herrera se dice estar listo para dirigir a Guadalajara

El director técnico reconoció que alguien del entorno rojiblanco lo llame ya que tiene pasado con el América.

Miguel Herrera hizo historia con el América como director técnico y aunque ha dirigido a otros equipos dentro de la Liga MX, no rechazaría dirigir a Chivas; sin embargo, reconoce que por su pasado con el acérrimo rival es difícil que alguien del entorno rojiblanco lo llame para ocupar el banquillo que actualmente ostenta Fernando Gago.

“De cualquier equipo de la de la Liga de México, yo siempre he dicho. Chivas va a ser muy difícil que me llamen, porque no es que no quiera, porque es trabajo y uno tiene que trabajar como llamen, el mensaje es que tiene capacidad. Creo que lo que conseguí con América va a ser muy difícil que la gente de Chivas me voltee a ver. Que me reciba con tranquilidad, si me llaman, estaré listo para cualquier equipo, pero si me llaman y eso. Yo estoy listo para cualquier tipo de trabajo”, comentó el ‘Piojo’ en entrevista con Esto.

Y es que Miguel Herrera fue destituido de su cargo como director técnico de Tijuana, por lo que decidió parar un poco su etapa de director para analizar una buena oferta.

“Esperar, esperar, tomamos una versión de salir de Tijuana en un acuerdo con el dueño del equipo, agradecidísimo con Jorgealberto. Porque yo lo dije, sin Jorgealberto no hubiera sido el dueño de ese equipo, cinco meses atrás nos hubieran echado porque desafortunadamente. El equipo no pudo levantar, más allá de que jugaba bien. Yo lo vi jugar muy bien, de repente errores garrafales. Nos hacían perder puntos, como equipo, desde la cabeza de Miguel Herrera. No pudimos darle una mejor temporada a Xolos, llegamos a un acuerdo. Queda espera, mi nombre suena para la MLS y yo estaría orgulloso de llegar”, indicó.

Por el momento el Piojo Herrera tiene planeado continuar en la mesa de comentarios de Fox Sports hasta que pueda retomar su carrera como director técnico.