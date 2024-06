Jaime Lozano confía en lograr el pase a la siguiente ronda

La Selección Mexicana es optimista con su futuro en la Copa América.

La Selección Nacional de México cayó por la mínima en la fecha 2 del Grupo B de la Copa América 2024 ante una sorpredente Selección de Venezuela. Esta derrota deja al Combinado Azteca en la tercera posición del grupo, por lo que estaría momentáneamente eliminada de la justa internacional. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Jaime Lozano, director técnico del ‘Tricolor’, expresó sus sensaciones de lo vivido y de lo que viene para este equipo, puesto que se jugarán la vida el próximo domingo en Glendale, Arizona ante su similar de Ecuador que también llegará con 3 puntos, pero con una mejor diferencia de goles, por lo que un empate seguiría concediéndole el pase a los ecuatorianos.

Las declaraciones de Jaime Lozano

En su tradicional charla con los medios de comunicación, el ‘Jimmy’ comentó: “Las cosas no salieron como esperábamos. Tenemos 90 minutos, de este barco no se baja nadie y lo vamos a lograr. De eso estoy seguro.” Respecto a un cuestionamiento específico acerca del bajo desempeño del equipo en los segundos tiempos señaló: “El equipo se desconecta y nos está costando volver a entrar como lo hacemos en los primeros tiempos. Sentí que habíamos entrado un poco mejor hoy, evidentemente no fue suficiente. Intentamos, buscamos por todos lados, así es esto, nos toca ver la otra cara de la moneda.”

Lozano destacó que su equipo en ningún momento se dio por vencido: “Yo estoy orgulloso del equipo porque se mató todo el tiempo, no dejó de pelear, de luchar, por los que iniciaron y los que entraron de cambio.” Por último, detalló que están conscientes de que no están fuera y depende de sí mismos: “No estamos fuera, lo tenemos claro, lo acabamos de hablar, es un partido nuestro lo que nos va poner en la siguiente fase, el equipo salió muy dolido, pero jugando partidos así dificilmente vamos a perder otro.”