Chicharito se defiende de sus haters por lo que hace en sus tiempos libres

Javier Hernández defendió su derecho a hacer streams o tener un equipo en la Kings League durante su tiempo libre

Javier Hernández es un personaje siempre en el ojo del huracán. Los haters del Chicharito han estado sumamente activos en las últimas horas, debido a lo que el delantero de las Chivas hace fuera de la cancha durante su tiempo libre. Tener un equipo en la Kings League o hacer streams de videojuegos es algo que no a todos les cae bien. Las críticas recrudecieron y el propio futbolista levantó la voz para enviar un duro mensaje, en el que defiende sus actividades.

Un sector de la afición del Guadalajara tomó a mal lo que dijo durante un stream el jueves. “Mi experiencia con lo de la Kings League no llegó a ser tan de lleno porque yo decidí no estar de lleno estos seis meses, porque me vine a Chivas, me estaba recuperando de una lesión, que todavía no hice ni pretemporada, no me había recuperado. Estábamos a medio torneo, logramos calificar, llegar a una Liguilla, logramos llegar a una Semifinal. Y bueno, ahora voy a estar más involucrado no nada más en la Kings League, sino también en esto de hacer streams, me encanta mucho hacer streams”, señaló Chicharito.

Las declaraciones de ‘Chicharito’

Muchos interpretaron que al Rebaño Sagrado dejaría de ponerle atención por estas “distracciones”. A todos sus críticos les dirigió un mensaje este viernes, con un video difundido en sus redes sociales. “En qué cabeza cabe que de verdad sigan creyendo que esto es distracción. Estoy en mi casa, puedo estar echado viendo televisión, viendo un partido de futbol, viendo una película. ¿Creen que eso me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto del equipo (Kings League) y todo esto de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento de mañana, por ejemplo en Chivas?”, cuestionó Javier Hernández.

“Se creen eso, me encantaría que pudieran abrir un poquito más su mente. La vida no es así. Mi prioridad es Chivas y será siempre Chivas, como lo fue el LA Galaxy. En la temporada antes de que me lastimara de mi ligamento cruzado, cuando estaba haciendo muchos goles, también estaba haciendo streams”, aseveró.

“Lo único que quiero aquí es que, no necesito que me quieran, no necesito que me acepten, no necesito nada, pero que no sean mentes cerradas. Hay que cambiar ya de esto. De nada va a servir que critiques, que vengas, que chingues y que creas que porque me vengo a sentar aquí, prendo una cámara, me pongo a jugar videojuegos, hablo de un proyecto como la Kings League, que no lo hago todos los días… pero por tres, cuatro horas en un día o a veces más, vaya a afectar el jugar futbol”, continuó Javier Hernández.

Y explicó sus razones. “Me encanta mucho hacer streams. Simple y sencillamente por dos razones. Una, porque creo que me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa mi vida y que le interesa verme aquí pendejear y haciendo videojuegos. La segunda es porque a mí me sirve como un ejercicio de mostrarme auténticamente”, detalló.

“Lo que no se dan cuenta es que esto es vida. Esto a mí me nutre. Esto a mí me da más energía, más ganas de poder ir mañana a entrenar, a seguirme partiendo la madre, a seguir disfrutando de esta vida, que solamente hay una y que el día de mañana siempre tenemos un día menos, no un día más”, concluyó Chicharito, en el video que publicó este viernes.