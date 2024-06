Donnarumma: «No había ningún deseo de ayudarnos.»

El capitán: «Inaceptable, faltaba todo». El jugador del Inter: «Damos la cara y asumimos nuestras responsabilidades». Cristante: «Nos dominaron en la organización del partido»

En declaraciones a Sky, Cristante analiza así la derrota de Italia contra Suiza: «Hay poco que salvar, nos han hechizado desde el punto de vista físico, organizativo y de juego. Merecidamente nos vamos a casa. Ahora tenemos que limpiarnos la cabeza». y el año que viene entender lo que hicimos mal y empezar de nuevo con otra actitud y energía. Cuando ves que hay tanta diferencia en cuanto a organización del juego, la energía disminuye, no hay nada que ahorrar, cuando no puedes hacer las cosas. Contra un equipo que lo hace todo mejor, siempre llegas tarde, lo intentas pero no lo consigues. ¿Mal preparación atlética, no sé, es pronto para encontrar la razón, hay muchas cosas que no funcionaron? «

Darmian, en cambio, lo vio así: «Ahora prevalece el sentimiento de decepción y arrepentimiento, había el deseo de hacerlo mejor, no lo logramos, nos enfrentamos a ello, asumimos nuestras responsabilidades. Es difícil explicar algo en el momento». momento de decepción que va más allá, debemos disculparnos con todos por lo que hemos hecho. Nunca es agradable perder, no hay nada más que agregar».

DONNARUMMA—El capitán italiano también habla: «Es difícil hablar hoy, tenemos que hacer un mea culpa, pedir disculpas a los aficionados. Es una gran decepción, nunca entramos en el juego. Dejamos el balón en sus manos, comprometiéndonos también Muchos errores. Le damos crédito a Suiza, que jugó un gran partido, pero deberíamos haberlo hecho mucho mejor. Tenemos jugadores con los que empezar, jugar en las copas ayudará a muchos chicos a gestionar mejor estos partidos y a tener un ritmo más alto. En estos partidos hay muchos jugadores jóvenes fuertes a los que solo les falta experiencia, los aficionados deben mantener la calma aunque ahora sea difícil escuchar estas palabras. ¿La construcción desde abajo es mejor empezar desde abajo? abajo, tienes menos esfuerzo, de lo contrario hay un gran agujero cuando recuperan el balón, pero necesitas fuerza para manejar mejor los balones y levantar al equipo, fallamos demasiados balones simples y los aprovechamos. En la primera parte siempre la tuvieron, nos mató, no fuimos agresivos. Estamos muy decepcionados, todos tenemos que asumir la responsabilidad y seguir adelante. Intenté cambiar las cosas, nos faltaron ganas de reaccionar, de ayudarnos, hoy faltaba todo. Se notó en el campo, fue inaceptable».