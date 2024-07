Spalletti: «La responsabilidad es mía. ¿Gravina? Hablaremos entre nosotros»

El técnico italiano: «La diferencia la marcó el ritmo, que era demasiado inferior al de ellos. Ahora mismo no podemos hacer más»

Todo es demasiado malo para ser verdad, se suele decir en estos casos. Sólo que esta vez la realidad y la fealdad son muy reales y nos aplastan bajo el peso de un tonto europeo de época (Suiza-Italia 2-0). Sobre todo pensando que somos los titulares. La víspera Luciano Spalletti pidió fluidez. Logró todo lo peor que un equipo de fútbol puede expresar: errores técnicos en todos los aspectos, falta de intensidad, incapacidad para superar tres pases seguidos y para leer los movimientos de los oponentes, una actitud mental embarazosa ante el desafío. Nos detendremos aquí por lástima, pero es realmente difícil creer que Italia haya logrado realizar un desempeño tan pobre en todo.

Después del partido, Spalletti analiza la situación, deteniéndose a menudo para reflexionar. A veces le cuesta encontrar las palabras. «Ese gol al inicio de la segunda parte nos cortó las piernas, no fuimos muy incisivos. La diferencia la marcó el ritmo, que fue demasiado inferior al de ellos en la primera parte. E incluso en los jugadores individuales hubo un ritmo diferente, así como Desafortunadamente, el ritmo y la frescura siempre marcan la diferencia. Pero esta vez, a diferencia del partido anterior, les hice recuperar, no podemos hacer más que esto. Necesitamos más ritmo, más consistencia, más sacrificio. «No he llegado a esta Eurocopa en unas condiciones excepcionales y hacerlo todo a esta temperatura no es fácil, porque definitivamente hay que cambiar algo. Fue una experiencia en la que se podría haber hecho más, pero cuando encuentras equipos que regatean bien, lo consigues. Hay que hacerlo igual de bien. ¿Falta de velocidad? La diferencia es la frescura a la hora de recuperar el balón. Existe la posibilidad de construir algo, pero lleva un poco más de tiempo. Yo no tenía mucho, si miramos a mis predecesores casi todos tenían más juegos que yo. Algunos juegos más podrían haberme ayudado. En términos de responsabilidad, esa siempre es del entrenador, yo tomé las decisiones. ¿Gravina? Siempre se ha comportado como un profesional serio conmigo y veremos qué tiene que decir».