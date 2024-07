Sergio “Kun” Agüero denuncia las malas condiciones de los juveniles del Independiente

El futbolista denunció en streaming las condiciones que están pasando en las inferiores de el Rojo, actualmente equipo de su hijo Benjamín.

Benjamín Agüero Maradona siguió los pasos de su padre y fichó por Independiente de Avellaneda. Sus primeros pasos en el equipo fueron positivos, llegando a anotar gol en su segundo partido con el Rojo, sin embargo su situación en el club ha cambiado tal y como ha contado su padre en su canal de streaming. “Me da cosa ahora porque Benjamín está ahí ahora y me da bronca. Hace seis meses que no se pueden bañar los chicos porque no tienen duchas”, comenzó sobre la estancia de su hijo.

Sin embargo, el Kun no se quedó ahí y criticó la falta de equipamiento en el club. “Hay un dirigente que me pide abrigos porque los chicos tienen mucho frío cuando tienen que esperar afuera. No hay abrigos, no hay nada”, afirmó sobre las condiciones del filial del equipo en el que comenzó profesionalmente.

Por la cantera de Independiente de Avellaneda han pasado numerosos jugadores que han marcado el mundo del futbol como por ejemplo Diego Forlán, Gabriel Milito o el propio Agüero. Grandes talentos que comenzaron su carrera en el Rojo y que el el ex futbolista ha dado a entender que si las condiciones sigan así, no sería de extrañar que los jóvenes acabaran marchándose. “Después todo acaba con que el chico se quiere ir del club, quiere ver si en otro club lo tratan mejor”, afirmó el de Buenos Aires.

Recientemente superado por Mateo Apolonio (14 años y 28 días), el Kun durante muchos años fue el jugador más joven en realizar su debut en Argentina (15 años y 33 días). En Independiente vieron en él un jugador que tenía un gran potencial y el ex-futbolista recordó sus primeros pasos. “A los doce años, cuando estaba en Independiente un empresario apostó por mí, me compró una casa, me sacó de la villa y empecé a estar un poco mejor con trece años”, sobre su estancia en El Rojo.