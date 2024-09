El seleccionador Jesse Marsch destaca el crecimiento de Canadá

El entrenador de ‘La Hoja de Maple’ destacó que el partido ante ‘El Tri’ fue bastante duro por la manera de jugar de los de Javier Aguirre.

Luego de tener un verano interesante en el que recibió la oportunidad de hacerse cargo de la Selección de Canadá y los llevó a conseguir el cuarto lugar en la Copa América 2024, Jesse Marsch es uno de los directores técnicos más importantes de la Concacaf rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Luego del empate ante México (0-0) en ami stoso internacional, el estratega estadounidense lanzó un fuerte mensaje.

Al ser cuestionado para las redes sociales del CANMNT, Marsch comentó: “Fue un partido bastante difícil y México se encargó de eso, sobre todo porque parecía que solo querían pelear. Muchas faltas, mucho forcejeo, muchos balones en largo. Creo que ellos tenían miedo de jugar contra nosotros y tratar de construir (fútbol) porque respetan nuestra presión”.

“Eso dice demasiado del crecimiento del equipo (Canadá). Jugamos con un entorno completamente mexicano y eso demuestra el respeto que nos tiene uno de los equipos más representativos de la región. Para mí esto dice mucho acerca de cómo hemos progresado”, complementó el entrenador de 50 años. Es importante destacar que ‘La Hoja de Maple’ acumula tres partidos sin perder ante México.

Seguido de esto, Marsch volvió a sacar pecho por el proyecto que construyen en territorio canadiense y el valor de sus jugadores: “Una de las cosas con las que estamos muy contentos respecto a nuestros muchachos es que no evaden el ambiente. No piensan en si es un partido feo por los trazos largos, estamos listos para el desafío. Cuando se ponga feo no debemos perder la concentración”.

Canadá mantiene su crecimiento

La Fecha FIFA de septiembre se puede entender como una que es positiva para la Selección de Canadá, ya que vienen de una enorme participación en la Copa América y el crecimiento es evidente con el paso de los meses: “Creo que hay una parte de los resultados, pero me gusta más pensar en la parte de las presentaciones que hemos tenido. Necesitas resultados para respaldar lo que tratas de hacer, pero necesitas este tipo de presentaciones para obtener resultados”.