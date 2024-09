Luis Ángel Malagón niega rivalidad con Guillermo Ochoa y lo llena de elogios

El arquero del conjunto de las Águilas del América paso por entrevista con Claro Sports, donde abordo diferentes temas de actualidad asi como su relación con Guillermo Ochoa, con quien disputara el puesto de arquero rumbo al mundial de 2026.

«Es mi amigo. Fuera de la cancha es un tipo que admiro, que me ha ayudado bastante… Siempre se ha comportado conmigo a la altura. La gente cree que existe una rivalidad, pero en mi caso no. Tengo una gran relación con él, es un tipo que quiero, que admiro, que es mi amigo» señalo el ex arquero de Necaxa.

Sobre la competencia interna en el arco tricolor destaco lo siguiente «Creo que es importante que exista competitividad porque te obliga a dar lo mejor de ti y te exige constantemente. Hay que ponerse en la difícil a los encargados que hoy tienen el manejo de la selección.»