Raúl Jimenez muy cerca de alcanzar a Chicharito

El delantero del Fulham está muy cerca de alcanzar el récord del Chicharito en la Premier League.

Raúl Jiménez demostró que fue el mexicano más destacado del mes de septiembre. Con goles en tres jornadas consecutivas, se ha convertido en la punta de lanza del Fulham y sabe que el récord del máximo goleador mexicano en Inglaterra es inminente. Durante sus declaraciones para los medios de comunicación de su club, esto dijo al respecto.

“Espero poder seguir anotando para ayudar al equipo. (’Chicharito’) es un muy buen jugador, hizo su propia historia aquí en el futbol inglés y yo quiero hacer la mía y seguir escribiéndola. “Creo que anoté mi gol número 100 en Europa, así que estoy orgulloso de lo que he estado haciendo, lo que estoy logrando y no me detendré aquí, quiero más”, concedió.

Raúl Jiménez es casi infalible al momento de cobrar penales. El gol número 100 en Europa llegó de esta manera, y apenas en el partido anterior contra el Preston, donde se ejecutaron 34 lanzamientos, volvió a acertar un par de ocasiones. El ascenso en el nivel del delantero de 33 años casualmente coincide con la lesión que sufrió Santiago Giménez con el Fulham este mes. Se ausentará hasta diciembre, y con el partido contra Estados Unidos a la vuelta de la esquina, el llamado a Selección vuelve a ser una realidad.