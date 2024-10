Potro Gutiérrez revienta a Roberto Alvarado: «No podemos normalizar lo malo»

El extécnico de la Seleccion Mexicana Sub 17 campeona en 2011 Raúl Gutiérrez no se guardo nada y atizo fuertemente en contra de Roberto Alvarado jugador de las Chivas tras lo ocurrido el día jueves con la prensa en verde valle, donde les arrojo un petardo.

Lo ocurrido en las instalaciones del rebaño sagrado para el «Potro Gutiérrez» no puede ser normalizado y mucho menos echarlo al olvido. De igual forma considero que Roberto Alvarado no se comporto a la altura de un equipo como lo es Chivas, uno de los equipos mas grandes del futbol mexicano.

“Estar en un equipo grande, te pone siempre en el ojo del huracán aún más si este atraviesa por circunstancias no favorables o inestables, eso marca una responsabilidad distinta, más allá de lo deportivo, quizá este mensaje habría que remarcarlo cada vez que un equipo contrata a un elemento”, escribió en su cuenta de X. Incluso rememoró algunas palabras que ha aprendido en su carrera profesional. “Gran oportunidad para recordar al jugador profesional donde está parado y la responsabilidad que implica, como nos decía el Dr. Miguel Mejía Barón: ‘No se olviden nunca de ser ejemplares; en la cancha y fuera de ella’”, señalo Raúl Gutiérrez.

También aseguro que lo que sucedió con el «Piojo» ha afectado a la Liga MX. «No podemos normalizar lo malo, lo de Alvarado le pega a todo mundo a nuestra tan maltratada liga, compañeros, prensa, directiva y gente de su club, pobres que ya no sabían como justificar la circunstancia y aunado a todo el pasado con este tipo de cosas no ayudan», menciono en redes sociales.

«Lo que pasó con Alvarado sin duda habla de muchos porque, uno de ellos es porque en Seleccion Nacional no brilla como en su club y desgraciadamente acciones como esta dan la respuesta. Finalizo Raúl «Potro Gutiérrez».