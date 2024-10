El adiós de una leyenda: Rafael Nadal se retira del tenis

«Mil gracias a todos», fue el mensaje que dejó Rafael Nadal tras anunciar su retiro del tenis profesional.

Nadal anunció en un video que su adiós al deporte blanco será al concluir la final a 8 de la Copa Davis que se celebrará en Málaga del 19 al 24 de noviembre del presente año.

Recordemos que el tenista a lo largo de su carrera ha llevado una amplia serie de títulos y reconocimientos que lo han consolidado como uno de los mejores del deporte.

Estos son algunos de los logros que ha alcanzado:

2023: 3 títulos ATP Masters 1000 (Indian Wells, Miami y Montecarlo)

2022: 2 títulos de Grand Slam (Australian Open y Roland Garros)

2022: Finales en Wimbledon y US Open

2021: Título en la Copa Davis con España



Y la más destacada fue en el año 2010 dónde ganó 3 títulos de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open).



En el video, donde repasó sus 22 años en la elite del deporte, también mencionó una de las causas de su retiro: Las lesiones. » La realidad es que han sido unos años difíciles , estos 2 últimos especialmente , creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones»



Sin embargo lo que hizo grande a Rafael Nadal fue su capacidad para superar lesiones y mantenerse en la cima del deporte.

Caracterizado por su intensidad, pasión y determinación, Nadal ha sido capaz de desgastar a sus rivales con su famoso «topspin» y su movilidad en la pista.

Su capacidad para adaptarse a cualquier situación y su instinto ganador lo han convertido en un verdadero «matador» en la cancha.

Su juego agresivo y ofensivo ha sido acompañado de una defensa sólida y una voluntad férrea, que lo ha llevado a superar momentos críticos y a conquistar títulos en los momentos más importantes.

Rafael Nadal a lo largo de su trayectoria ha sufrido:

Lesión en el psoas ilíaco (5 meses de baja).

Rotura abdominal (3 meses de baja).

Fisura de costilla (1 mes de baja).

Síndrome de Müller-Weiss (5 meses de baja).

Rotura del tendón rotuliano izquierdo (8 meses de baja).

Nadal también le dedicó unas palabras a sus seguidores: «No tengo manera de agradecerles lo que me han hecho sentir.

Me han dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad».

Y mencionó: «Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos».

Sin ningún tipo de duda Rafael Nadal, deja una huella imborrable en la historia del deporte.