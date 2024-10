Checo Perez les responde a Red Bull: «Enfoquense en el coche y no salir en las noticias».

Pérez respondió a los recientes comentarios de Horner y Marko quienes ponen en duda su lugar en el equipo el siguiente año.

Sergio Pérez ha tenido un año de altibajos. Seis meses han pasado de su último podio, lo que habla de lo mal que la ha pasado en Red Bull este año. Ello ha generado que su asiento con el equipo sea puesto en duda en más de una ocasión, y cuando todo parecía que ya se había aclarado, los directivos de la escudería volvieron a meter presión sobre Pérez.

Tanto Cristian Horner, director de Red Bull, como Helmut Marko, asesor del equipo, dejaron la puerta abierta a una posible salida de Pérez. Sobre ello, de cara al GP de Estados Unidos, ‘Checo’ Pérez le responde a sus jefes al mencionar que el equipo debería centrarse en mejorar el auto y no en dar noticias todo el tiempo.

“Bien, al final, creo que estamos enfocados en el auto, estamos enfocados en solucionar los problemas internos que tenemos con el desarrollo que tomamos la dirección equivocada y, a veces, creo que a Red Bull nos caería mucho mejor enfocarnos en eso en vez de estar buscando salir en las noticias todo el tiempo.” aseguró en entrevista para ESPN Deportes.

El rendimiento del RB20 ha caído drasticamente a tal grado que no solo afecta a ‘Checo’ sino a Max Verstappen. El tricampeón del mundo no gana una carrera desde España y por ello Pérez pide centrarse en el auto: “Creo que es más importante solucionar los problemas que están muy claros, de por qué ha venido esa baja en el rendimiento, han sido ya muchos meses en los que yo me he estado quejando de estos problemas. Entonces, al final, yo creo que ahí tiene que estar el enfoque, más que en estar dando noticias” señaló.

🗣️ "Llevo muchos meses que me he estado quejando".



🗣️ "Es importante solucionar los problemas en lugar de salir en las noticias"



😱 Checo Pérez habla en exclusiva de los problemas que ha tenido en la temporada con el RB20 y lo que espera en las últimas 6 carreras. pic.twitter.com/8zdIbqwwGh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 18, 2024

¿Cuáles fueron las palabras de Helmut Marko y Cristian Horner?

Anteriormente Helmut Marko aseguró que lo mejor para él es que un piloto de la academia de Red Bull sea quien acompañe a Max en el 2025 en Red Bull. “Sí, y lo idea sería con alguien de nuestro programa junior (a su lado)” puntualizó.

Por su lado, Horner dijo esto tras la salida de Ricciardo: “Espero que se quede en el deporte (Daniel Ricciardo). Hemos dejado muy claro que queremos que siga en el equipo en calidad de embajador. Y, por supuesto, nunca se sabe. Quiero decir, si Liam no hace su trabajo y si Checo no hace el suyo, nosotros ya sabemos la capacidad que tiene Daniel y de lo que es capaz”.