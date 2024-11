André Jardine: “Esta derrota no combina con lo que es América”

Después de que el América fuera goleado y exhibido ante el Toluca en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, André Jardine ha expresado su sentir sobre esto. Y es que no se olvida que las Águilas se encuentran en la búsqueda del ansiado tricampeonato, pero con este tipo de actuaciones dejan mucho qué desear y generan mucha desconfianza en el plantel y ante su afición.

Esto se da luego de que los Diablos Rojos del Toluca humillaron a las Águilas del América en partido correspondiente a la Fecha número 17 y última del presente campeonato mexicano de Primera División disputado en el Estadio Nemesio Díez, ‘La Bombonera’, de Toluca, Estado de México, durante la jornada nocturna de este sábado 9 de noviembre del 2024.

André Jardine reconoce fallas en Toluca, pero confía en mejorar para Play In del Apertura 2024

Luego de que se diera la victoria de 4-0 del Toluca sobre el América, el director técnico brasileño, André Jardine, compareció ante los medios de comunicación en La Bombonera para explicar lo que considera ocurrió sobre el terreno de juego.

«Estas derrotas duras no nos gustan en nada, no combinan con el club que es el América, pero así es el futbol… Cuando tú haces un partido en el que fallas en las dos áreas, tuvimos chances importantes, pero no las metes; además, cometes errores en tu área y el resultado puede ser duro», comentó Jardine en conferencia de prensa.

Del mismo modo, André Jardine quiere dejar este revés atrás y pensar en lo que viene para el América, sin dejar de lado que el tricampeonato sigue como su principal objetivo.

«Habrá que analizar en frío este resultado, con la cabeza más fría, pero sabemos que para seguir soñando con las cosas mayores que queremos en este torneo no podemos volver tener otra actuación como esta», apostilló.

André Jardine quiere recuperar al gran América de otros torneos

Esto se ha dado luego de que el Club América regresara a los malos resultados, sobre todo la goleada que sufrió a manos del Cruz Azul y ahora la que se llevó de Toluca. Es por eso que los aficionados esperan que llegue una reacción para que puedan recuperarse en el Play In y con toda la intención de entrar a la Liguilla.

Además, estos recientes resultados hacen que los seguidores americanistas se desesperen, pero no dejen de soñar con otro título. Y es que el trabajo que ha venido realizando André Jardine ha mostrado que Henry Martín y los demás jugadores están encontrando sus mejores versiones en un momento clave de la temporada, por lo que continuarán intentándolo para la próxima ronda eliminatoria del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.