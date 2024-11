Carlos Costly fue directo contra el arbitraje que favoreció a México

El exjugador de Honduras señaló que en los pasados cuartos de final de Nations League el silbante “quería que empatara México sabiendo que llena estadios en EU”.

En Honduras siguen los ecos de la eliminatoria pasada en la Concacaf Nations League. No se olvida la vuelta en el Estadio Azteca donde, consideran, que el árbitro ayudó a México para que lograran su pase a las semifinales donde ya aseguraban un lugar en la Copa América que se realizó en Estados Unidos.

Esa herida sigue abierta en la memoria de los catrachos y, de hecho, una de las leyendas de la Selección de Honduras, Carlos Costly, aseguró que al Tricolor le ayudaron para llegar a la Final ‘porque vende más’, situación por la cual se habrían agregado más minutos en el tiempo agregado.

“En el Azteca el año pasado el árbitro nos pasó factura; quería que empatara México, sabiendo que llena estadios en Estados Unidos y todo se le acababa si no pasaba a la final. Que pongan un árbitro al que no le pese la mano”, aseguró Costly en entrevista con ESPN donde recordó las palabras de Reinaldo Rueda de: “México no se le puede alcahuetear”.

“El profe Rueda quiso decir con alcahuetear que México no necesita ayuda para pasar cualquier ronda. Y se refirió al juego del año pasado y vi eso: México necesitó ayuda para pasar a la final y así es complicado competir contra lo extrafutbolistico. En eso respaldo al profe. Esperemos que este juego sea limpio y que gane el mejor”, indicó Carlos Costly.

Honduras recibirá a México este viernes 15 de noviembre en el Estadio General Francisco Morazán en San Pedro Sula y la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Díez, de Toluca, donde se definirá al semifinalista del torneo en el que México nunca ha podido ganar un título a nivel de zona en la Concacaf.