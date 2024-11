Rafael Márquez se esta quemando con Javier Aguirre»: Hugo Sanchez.

El Tri se encuentra pasando en estos momentos una crisis futbolística muy fuerte desde hace dos años que se dio su eliminación del mundial de Qatar en Fase de Grupos, en esta ocasión los dirigidos por Javier Aguirre no pudieron derrotar a los Hondureños en San Pedro Sula, por lo que ahora se jugaran la vida en el estadio Nemesio Diez en calidad de locales.

Alguien que no se guardo nada y critico con todo al conjunto tricolor fue la leyenda azteca Hugo Sanchez quien salió en defensa de Rafael Márquez quien es auxiliar del vasco en el conjunto nacional, Hugo menciono que no sabe por que no se quedo en Barcelona y prefirió arribar como estratega de la Seleccion de cara al mundial del año 2030.

«Había otras mejores opciones (para ser entrenador de la Seleccion) ¿Les digo una? Rafael Márquez de forma directa, ¿Por que Rafael Márquez no rechazó esta propuesta de estar en segundo plano?, que se quedará en FC Barcelona y que cuando acabara este proceso de este mundial, que Rafa Márquez venga de primero, no de segundo, lo están quemando, se esta quemando con Javier, se van a quemar los dos», comento Hugo Sanchez.

Los aztecas, bajo las ordenes de Javier Aguirre, ha disputado cuatro encuentros, dos victorias, un empate y una derrota,