Paulinho: “Favorito es América”

El delantero de Toluca destacó que, pese a la victoria contundente sobre América en la fase regular, el equipo no se confía de cara a los Cuartos de Final de la Liguilla.

El delantero del Toluca, Paulinho, habló previo al enfrentamiento contra el América en los Cuartos de Final del Apertura 2024, señalando que no existe un exceso de confianza en el equipo, a pesar de la victoria 4-0 que lograron ante las Águilas en la Jornada 17. Para el portugués, Toluca debe concentrarse en mantener su enfoque y reconocer la calidad del rival que enfrentarán.

“No, sentirse ganadores no. Porque ganar un partido no es ganar un torneo. Entonces no creo en exceso de confianza. Creo en confianza sí, y tenemos que tener mucha confianza en nosotros porque es importante. Pero también sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo”, afirmó el campeón de goleo del torneo, destacando que el América será un rival totalmente diferente en esta etapa de la competencia.

A pesar del resultado reciente entre ambos equipos, el delantero portugués aseguró que no hay favoritos en la Liguilla. Incluso consideró que, si hubiera un candidato, ese sería América, actual bicampeón del fútbol mexicano.

“Para mí no existe el tema de seguir favorito. Y si hay un favorito, para mí es América que ganó los últimos dos torneos. Pero en mi opinión, no hay favoritos en la Liguilla”, comentó el delantero, quien se prepara para disputar su primera Fiesta Grande en la Liga MX.

También destacó la importancia del apoyo de la afición en el Nemesio Diez, un estadio que ha demostrado ser un fortín para Toluca y que incluso fue sede de una victoria contundente de la Selección Mexicana. “Jugar en el Nemesio Diez es muy especial y la Selección Mexicana lo sintió, ganó por 4-0. Para nosotros, los jugadores, es importante que los aficionados continúen con nosotros, porque hacen la diferencia”, subrayó.

Por último, el campeón de goleo compartió su perspectiva sobre cómo la Liguilla se compara con competiciones europeas como la Champions League y la Europa League, en las que ha participado previamente. Según él, el formato de eliminación directa y la intensidad de los duelos hacen que estas etapas sean únicas y emocionantes.