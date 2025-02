Ancelotti, tajante sobre Rodrygo y la oferta de Arabia: «Aquí son felices y quieren quedarse»

Carlo Ancelotti no dejó dudas sobre la situación de Rodrygo Goes, quien recientemente ha sido vinculado con el Al Hilal de Arabia Saudita. En su comparecencia previa al sorteo de Champions League, el técnico italiano dejó claro que el brasileño y otros jugadores clave del Real Madrid no tienen intención de salir.

«Aquí son felices y quieren quedarse el máximo tiempo posible. Hay muchos futbolistas que sueñan con jugar en este club y algunos que nadie imaginaría. Rodrygo es fundamental y seguirá aportando mucho», afirmó ‘Carletto’.

El calendario, un dolor de cabeza para el Madrid

Además del tema de los fichajes, Ancelotti no ocultó su molestia con el apretado calendario que afrontará el equipo. Entre LaLiga, Champions y otros compromisos, el Real Madrid jugará 13 partidos en los próximos 40 días, algo que limita la preparación del equipo.

«No hay tiempo para entrenar, es solo recuperación, vídeo y partido. Así hasta marzo. Vamos a necesitar a toda la plantilla y algunos tendrán que rotar», explicó el estratega.

Champions League: ¿City o Celtic?

El Real Madrid se enfrentará en los playoffs de la Champions, y aunque el rival no estaba definido en ese momento, Ancelotti dejó claro que cualquier equipo será complicado.

«Cada partido es clave porque nos jugamos mucho. No cambia la planificación, tenemos los recursos para superar cualquier reto», dijo el italiano.

Rodrygo y su rol en el equipo

Sobre la posición de Rodrygo, quien ha jugado tanto en la banda derecha como en la izquierda, Ancelotti destacó su versatilidad, pero admitió que el brasileño se siente más cómodo en el costado izquierdo.

«Sabemos que prefiere jugar por la izquierda, pero alguien tiene que sacrificarse por el bien del equipo. Ha aportado mucho en la derecha y seguirá siendo importante donde lo necesitemos», afirmó.

Vinicius, su regreso y las protestas

Ancelotti también habló sobre Vinicius Jr., quien volverá al once titular tras recuperarse de molestias físicas. Además, destacó la importancia de que el brasileño controle sus reacciones en el campo.

«Es una persona madura y sabe lo que tiene que hacer. Está fresco y nos puede aportar mucho», aseguró.

Con un calendario exigente, el Real Madrid se prepara para semanas clave en la lucha por los títulos, mientras Ancelotti deja claro que, pese a los intentos de Arabia Saudita, sus estrellas no tienen planes de irse del Bernabéu.