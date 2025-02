Carlos Hermosillo revienta a Chivas: «nos tiene acostumbrados a decepcionarnos, señalo

El exjugador atizó en contra del rebaño sagrado debido a la actualidad que vive en lo que son las primeras jornadas del Clausura 2025.

Los tapatíos después de cinco jornadas solamente han logrado cinco unidades acción que no tiene contentos a los fanáticos quienes no dejan de apoyar a pesar de que los resultados no han sido los esperados, ante esta situación Carlos Hermosillo no se quedó callado y aprovecho para mandarle un contundente mensaje a Chivas después de empatar con los Gallos Blancos del Querétaro 1 a 1.

«Que lastima que no vino Fernando Cevallos, panelista de dicho espacio, que tanto dijo, qué demérito al Querétaro y el Querétaro le empato a Chivas», expreso el jugador.

«Chivas es predecible, a eso nos tiene acostumbrados, a que nos decepcione, es algo normal», añadió