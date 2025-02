Cristiano Ronaldo y la carrera hacia los 1,000 goles: ¿un hito inevitable?

A sus 40 años y con 925 goles en su cuenta, Cristiano Ronaldo sigue ampliando su leyenda en el fútbol. Su más reciente tanto ante el Al Fayha lo acerca a una marca reservada solo para los más grandes: los 1,000 goles en su carrera. Para un competidor insaciable como él, los números no son solo estadísticas, sino una motivación constante.

El delantero portugués, que ha desafiado el paso del tiempo, sigue demostrando que la retirada no está en su horizonte. Su ambición y disciplina plantean una pregunta inevitable: ¿cuándo alcanzará los 1,000 goles? ¿Será en el 2026, en un nuevo Mundial con Portugal? ¿O prolongará su carrera hasta el 2030, cuando la Copa del Mundo se juegue en su tierra natal junto a España y Marruecos?

El reto de los 1,000 goles

En una reciente entrevista con Edu Aguirre en La Sexta, Cristiano minimizó la presión sobre esta meta, aunque su determinación habla por sí sola: «La gente está un poco pesada con los mil goles. Las cosas tienen que pasar de forma natural. Si no llego a los mil, no pasa nada.» Pero si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que nunca se conforma.

Su persecución de este récord lo acerca a un selecto grupo de jugadores que han superado esta cifra mítica. Pelé y Romario son los referentes históricos de esta hazaña, aunque sus caminos fueron distintos.

Pelé y el gol que marcó una era

El primero en alcanzar la marca fue Pelé, quien convirtió su gol número 1,000 el 19 de noviembre de 1969 en el legendario Maracaná, durante un partido entre Santos y Vasco da Gama. La expectación en Brasil era tal que cada encuentro previo se convirtió en una ceremonia.

El gol histórico llegó desde el punto de penalti. Aunque algunos sostienen que la hazaña se logró días antes en otro partido, la versión oficial quedó grabada en la historia. El árbitro de aquel encuentro, Manoel Amaro, llegó a confesar que deseaba ser recordado como «el colegiado que concedió el gol 1,000 de Pelé».

El propio O Rei recordó ese momento como uno de los más tensos de su carrera: «Por primera vez estaba nervioso. Estaba temblando.» Pero una vez que el balón cruzó la red, Maracaná estalló y Pelé fue llevado en hombros.

Romario y su propia cuenta goleadora

Décadas después, Romario también ingresó al club de los 1,000 goles, aunque su cifra siempre generó controversia. Mientras la FIFA no reconocía oficialmente todos sus tantos, el brasileño insistió en su propia contabilidad y celebró su hito sin importar las dudas externas.

Cristiano, un devorador de récords

A diferencia de Pelé y Romario, el camino de Cristiano Ronaldo hacia los 1,000 goles se da en la era digital, con cada tanto registrado y verificado al instante. Con su físico imponente, su ética de trabajo inigualable y su obsesión por la excelencia, nadie duda de que alcanzará la marca.

Cada partido que juega se convierte en un evento. Cada gol que suma lo acerca más a la inmortalidad. La única incógnita es cuándo y dónde llegará el momento histórico. ¿Será en Arabia Saudita? ¿En un último baile con Portugal? ¿O incluso en un regreso a Europa?

Lo único seguro es que Cristiano Ronaldo no se detendrá hasta alcanzar su siguiente gran récord.

