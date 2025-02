¡Santi Giménez conmueve a Kaká y recibe su bendición en el Milan!

Santiago Giménez sigue generando impacto en el AC Milan, y no solo por su talento dentro del campo, sino también por sus declaraciones fuera de él. Luego de que el delantero mexicano confesara que Kaká fue su gran inspiración en el fútbol y en la vida, el legendario brasileño no tardó en reaccionar con un emotivo mensaje.

En una reciente entrevista para Milan TV, Giménez compartió su admiración por el exjugador rossonero, destacando no solo su calidad en la cancha, sino también los valores que ambos comparten. “Kaká siempre ha sido un modelo a seguir para mí, no solo en el fútbol, sino también porque compartimos la misma fe. Siempre me ha inspirado. Desde ese momento, supe que el Milan era el destino adecuado para mí”, comentó el Bebote.

El club italiano no dejó pasar el momento y publicó el video en su cuenta oficial de Instagram con la frase: “Un encuentro escrito en el destino. Conoce a nuestro delantero mexicano en Face-Off: Santiago Giménez”. La publicación rápidamente se hizo viral y llegó hasta el propio Kaká, quien respondió con un mensaje cargado de emoción: “¡Gracias, hermano! Que Dios te bendiga mucho en el Milan”.

La conexión entre Santi y Kaká ha generado una gran expectativa entre los aficionados del Milan, quienes ahora ven en el mexicano a un jugador con el potencial de dejar huella en el club, tal como lo hizo el brasileño en su momento. Giménez ya debutó con el equipo en la Copa Italia, sumando su primera asistencia, y todo indica que muy pronto tendrá su oportunidad como titular en la Serie A.

El Bebote está viviendo un sueño, y con la bendición de Kaká, su camino en el Milan podría estar destinado a la grandeza.

