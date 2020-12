‘Me voy triste y endeudado’: Miguel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- La segunda era de Miguel Herrera con el América llegó a su fin este lunes, a poco más de un día de la dolorosa derrota del equipo capitalino sufrió en Concachampions a manos del LAFC.

Hoy mismo, Herrera acudió a Coapa a despedirse, y al mismo tiempo, escribió una carta en donde dio sus últimas palabras como americanista, asegurando que no se va de la entidad azulcrema de la manera en cómo él hubiera deseado.

“A veces fracasé en el intento, pero ustedes con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y afición se merecen”, redactó el hidalguense.

Asimismo, Herrera se dijo agradecido con el club y con el americanismo, con quien compartió muchos años de su carrera profesional.

“Agradezco al Club América, tanto directiva, staff y jugadores, así como a toda la gente que lo conforma, por su apoyo incondicional en todo momento. Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que, gracias a ellos con su exigencia y apoyo, me mantuvieron alerta para lograr los éxitos y estuvieran contentos”, apuntó.

Herrera Aguirre se va con dos títulos de Liga y uno de Copa MX conseguidos. A pesar del enojo que la afición al América le externó durante los últimos meses, agradecieron su compromiso y su empeño durante su estancia.

