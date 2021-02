Jorge Sampaoli estaría a detalles de firmar por el Olympique de Marsella

MARSELLA, Francia.- Jorge Sampaoli estaría a detalles de convertirse en nuevo entrenador del Olympique de Marsella.

De acuerdo con información del periodista deportivo Fabrizio Romano, el timonel argentino firmaría hasta junio de 2023 y sería cuestión de detalles para que sea oficializado.

Maurizio Sarri rechazó la oferta del cuadro marsellés hace un par de semanas y por este motivo fueron por Sampaoli.

