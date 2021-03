El mensaje de Carlos Vela a Zlatan Ibrahimovic

LOS ÁNGELES, California.- Carlos Vela recordó la rivalidad que tuvo con Zlatan Ibrahimovic en el paso del jugador del AC Milán en el LA Galaxy, que fue una de las mejores en la historia de la MLS.

El ex futbolista de la Real Sociedad aseguró que cuando le tocó competir ante Ibrahimovic le tocó llevarse la mayoría de los premios, por lo que le vino bien dicha competencia.

“Sí, creo que al final jugar contra jugadores de alto nivel hacen que uno se exija más, que siempre busque ser mejor que alguien. Me tocó estar con él (Zlatan) peleando y me tocó ganarle. Creo que me llevé los premios que había en pelea y me hizo bien. Este año hay que buscar nuevas metas y nuevos rivales”

