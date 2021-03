Se viraliza fuerte discusión de Cristian Campestrini con entrenador de Dorados (VIDEO)

CULIACÁN, Sinaloa.- El arquero del Celaya, Cristian Campestrini explotó contra el entrenador de los Dorados, Rafael García y su preparador físico, Hugo Carbajal, en la jornada 10 de la Liga de Expansión.

En el minuto 44 de la primera parte, el guardameta argentino se hizo de palabras con García.

«¿Quién se agranda? Ven y dímelo en la cara, con… de tu madre. Somos todos de la Liga de Expansión, ¿a quién le ganaste?» le dijo Campestrini al timonel del cuadro de Sinaloa.

Los banquillos de ambos clubes tuvieron que intervenir para que Campestrini y el preparador físico rival no llegaran a los golpes.

Al terminar el encuentro que terminó 2-2, Campestrini aseguró que se equivocó al actuar de esta forma.

«El técnico de Dorados insultó a la familia, a mis compañeros, al club, Osuna no me deja mentir, yo también soy un fosforito, me engancharon con eso, soy un pendejo»



Cargando...