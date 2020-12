América planea intercambio de contenciones con León

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Águilas del América confirmaron este lunes la salida de Santiago Cáseres, jugador argentino que deja una vacante en la zona del medio campo.

De acuerdo con el periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, una de las opciones que la directiva azulcrema maneja para ajustar la posición de contención es Pedro Aquino, reciente campeón con León y seleccionado peruano de 25 años de edad.

Aquino no ha renovado contrato con la Fiera, y podría no hacerlo si a sus puertas toca una oferta que seduzca sus oídos. Eso es precisamente lo que busca el América, quien además mandaría al León a Rubén ‘Oso’ González, quien no entra en planes de cara al Guard1anes 2021.

Así como la opción del internacional sudamericano está latente, el cuadro capitalino también trabaja por cerrar al volante Alan Medina, quien actualmente milita en Toluca.

Cargando...