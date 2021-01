Jesús Escoboza invitó a hater a ayudar a los enfermos por COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Alonso Escoboza, jugador del América, fue retado a golpes por un aficionado que, a través de redes sociales, lo tundió por un video subido a Instagram en donde dejó ver una larga fila de personas adquiriendo tanques de oxígeno para tratar a sus familiares con coronavirus.

“Tres días pasando por aquí y la fila sigue. Muchas personas comprando tanques de oxígeno. Mis oraciones para los que están luchando fuerte con todo esto del Covid. Sigamos cuidándonos”, fue el primer mensaje de Escoboza.

Como respuesta, uno de sus seguidores escribió: “Dales dinero, mejor, y no andes de hipócrita”.

El zaguero hizo caso al mensaje y criticó la postura agresiva de quien se lo envió.

“¿Y este? Así hay muchos que ni qué hacer con ellos. Yo no veo a esa gente pidiendo dinero”, respondió el futbolista.

Más tarde el hater volvió a escribir y con ira lo amenazó con golpearlo si se lollega a encontrar en la calle.

“¿Este?, Enséñese a respetar Rico Nuevo, que a fin somos vecinos y donde me lo tope lo voy hacer que me respete, no creas que soy un aficionado más muerto de hambre. Conmigo es diferente papi, no se equivoque”, escribió.

Por último, Escoboza le aconsejó que mejor ambos salieran a donar, en lugar de criticar a las personas.

“Juntémonos y donemos los dos entonces. La afición no está muerta de hambre, aclarando, es gente apasionada por un deporte que lo disfruta”, puntualizó el mochiteco.

