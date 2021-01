Martín Odegaard estaría cerca de llegar al Arsenal en cesión

MADRID, España.- Los pocos minutos que ha tenido con el Real Madrid han causado que Martín Odeegard pidiera su salida a préstamo del cuadro blanco.

Uno de los clubes que buscó su cesión y estaría muy cerca de conseguirlo es el Arsenal.

Mikel Arteta, timonel de los gunners habría hablado directamente con el noruego y de esta forma el labor de convencimiento fue mucho más sencillo.

Martin Ødegaard has decided to join Arsenal over Real Sociedad ⚪️🔴

The deal is expected to be completed in the coming hours. #AFC and Real Madrid are in contact to reach the agreement – Real want a ‘simple’ loan until June.

Arteta spoke directly with the player – key factor. https://t.co/id7qQyNPpL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021