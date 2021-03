Video: Así se vivió el sismo la NJPW

JAPÓN.- El movimiento telúrico de 7.2 grados en la escala de Richter que se vivió al norte de Japón el pasado sábado quedó registrado por la New Japan Pro Wrestling (NJPW), compañía de lucha libre.

Dicha empresa celebró un evento en la Arena Sendal, la cual fue ocupada por un mínimo porcentaje de aficionados.

Cuando la tierra comenzó a sacudirse, los luchadores Kenta, Jay White, Yujiro Takahashi, Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi guardaron la calma; mismo caso con los fanáticos.

Video of the 7.2 earthquake on #NJPW today

Crazy stuff pic.twitter.com/eAp53se9NJ

— Amir Salvador (@AmirSalvador15) March 20, 2021