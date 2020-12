América: Niega Herrera que su salida haya sido por trifulca

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones tras su cese del Club América notificado el pasado día lunes.

Se especula que el ‘Piojo’ habría salido de las Águilas por la mala conducta mostrada en las Semifinales de la Concachampions, sin embargo, el propio técnico descartó que esa haya sido la razón principal de su salida, pues según él, no sucedió nada grave.

“Lo extracancha fue un pretexto. No puedo decir que fue lo extracancha porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada«, dijo el estratega en entrevista con ESPN.

«Yo iba con el técnico de LAFC cuando el auxiliar se acerca gritando y me volteé para explicarle que iba a calmar a la gente; yo estaba tranquilo y de repente me jaló el pelo y pues si, te descontrolas un poco pero luego, luego reaccioné y dije ‘no me puedo equivocar’”, agregó.

Herrera destapó que no estuvo de acuerdo por la manera en cómo América le notificó su despido, pero aceptó la decisión.

«Me llamaron y se tomó la decisión que quedara separado del Club América. Las determinaciones se toman en un momento; no estoy de acuerdo, me molesta, sí, pero hay que aceptarlo. Santiago Baños se portó muy bien conmigo más allá de la amistad que tenemos, trató de siempre apoyarme. Desafortunadamente no se consiguieron los objetivos que la gente quería y ellos tomaron la decisión», puntualizó.

