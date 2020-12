El factor sueldo separa a Matías Almeyda de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- La búsqueda de director técnico en Cruz Azul ha llevado a Jaime Ordiales y compañía hasta San Jose, California, en donde se encuentra su gallo, su opción principal al relavo de Robert Dante Siboldi: el argentino Matías Almeyda.

No obstante, la cosa no es muy sencilla, pues de acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, el detalle que dificulta las cosas es el salario que tendrían que pagarle a Almeyda en una hipotética contratación, y más considerando que la institución no tiene en mente hacer grandes inversiones durante el 2021.

La misma fuente detalló que, aunado a eso, Cruz Azul mantiene ciertas dificultades económicas con jugadores como Jonathan Rodríguez, Milton Caraglio y Elías Hernández, quienes costaron 12 y 8 millones de dólares con anterioridad. En la cúpula celeste tienen que solventar estas compras mediante un plan de pagos que viene fuerte en este 2021.

En caso de que la Cooperativa no les dé luz verde para la contratación de Almeyda, la directiva tendrá que apostar por otro técnico, quien podría estar en una baraja de nombres como Alfonso Sosa o Hugo Sánchez. Se prevé que esta semana haya una reunión entre gente de pantalón largo para definir al indicado.

