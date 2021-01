Aclara Osvaldo Martínez porqué salió del América

CIUDAD DE MÉXICO.- La salida de Osvaldo Martínez del América en el año 2016 dejó muchas interrogantes, pero el propio futbolista se encargó de aclararlas anoche en una entrevista con Fox Sports.

A pesar de que desconoce el verdadero motivo de su salida, el paraguayo manifestó que algo que pudo ayudar fue su notificación al entonces técnico, Ricardo La Volpe, quien solía alinearlo en una posición que no le era grata.

“Las razones por las que salí del América ni yo mismo las tengo claras. Mis mejores momentos en el América los disfruté demasiado, estaba feliz. Ricardo la Volpe era el entrenador y me hacía jugar en una posición en la que le dije que no me gustaba jugar porque no le iba a rendir, fue la razón por la que opté salir del América”, señaló.

Martínez reconoció la gran motivación que causó en él saber que América lo quería llevar a sus filas en el 2011, cuando militaba en Atlante.

“Estaba en el Atlante en el 2011 y cuando me dijeron del interés del América no dormí esa noche porque no lo podía creer, uno siempre sueña en jugar en un equipo grande como el América, a veces no saben dónde están ubicados o el compromiso que tienen con su afición y que tienen que ganar todo, en el América cada torneo que juegan lo tienen que ganar”, declaró.

