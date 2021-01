Grupo Orlegui se desprendería de Atlas

GUADALAJARA.- No le ha salido a Grupo Orlegui la inversión que hizo hace un año por hacerse cargo del Club Atlas, tan es así que desde los altos mandos en Jalisco, se estaría pensando en poner en venta, otra vez, al club rojinegro.

De acuerdo con la columna SanCadilla del diario Reforma, este grupo empresarial cuyo líder es Alejandro Irarragorri, está pensando en desprenderse del Atlas, sabiendo que esto no es nada sencillo, sobre todo por el elevado precio que se verían obligados a pedir a cualquier interesado.

Como ejemplo está lo hecho por Grupo Salinas, quien en su momento pagó un estimado de 500 millones de pesos para hacerse cargo de los Zorros. Al día de hoy esa cifra se habría quedado baja, por lo que su valuación actual sería más o menos cercana a los 650 millones de pesos.

Otra cosa que no le ha salido al equipo tapatío es la construcción de la ciudad deportiva que pretenden realizar en los terrenos del CECAF, los cuales actualmente solo tienen prestados.

La afición también le ha ido bajando el pulgar a la administración actual, pues consideran que sus trabajos no han sido beneficios para el equipo, quien lucha por no “descender”, entendiéndose que ahora no se baja de categoría, sino que se desembolsan varios millones de pesos como castigo.

