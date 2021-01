Juan Román Riquelme pudo haber jugado en Atlas

GUADALAJARA.- Por más increíble que parezca, Juan Román Riquelme, leyenda del Boca Juniors y del futbol argentino, pudo llegar al futbol mexicano, con el Club Atllas, de la mano de Bruno Marioni, con quien comparte una gran amistad.

Fue el propio ‘Barullo’ quien confirmó lo anterior en una entrevista con MX Sudamérica, confesando que todo iba viento en popa hasta que no consiguió ser colocado en la dirección deportiva de los Zorros.

«Es la primera vez que voy a contar esto. Me imagino a Riquelme en el lugar del mundo que quiera. Yo estuvo a punto de ser director deportivo del Atlas al año que me retiré y llamé a Román. Me dijo: ‘Sí, puede ser’. Eso dependía que fuera director deportivo, que nunca lo fui, pero por supuesto que busqué a Román para jugar en México, para que la rompiera en México», dijo.

Marioni, quien se retiró en el 2010 con Estudiantes Tecos, recordó que de haber sido fichado por la directiva del Atlas, iba a traer al apodado ‘Panadero’ a la madriguera, sin embargo nada de esto sucedió y el ídolo de multitudes decidió retirarse en el 2012, luego de un segundo paso por Boca, club al cual regresó proveniente de Europa, en donde militó para Barcelona y Villarreal.

