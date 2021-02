‘No le debo nada a nadie’: David Faitelson desconoce apuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su patrimonio intacto y el cuero cabelludo indemne, fue como David Faitelson se mostró ante las redes sociales, quienes pedían, desaforadamente, que cumpliese su polémica apuesta.

Bajo la frase: “No le debo nada a nadie”, el periodista de ESPN aseguró que todo lo dicho en Twitter hace un par de días fue mero reto a la autoridad, la cual, curiosamente, tomó la decisión que David consideraba “justa”; es decir, quitarle los tres puntos al América por alineación indebida.

“No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilice una especie de “licencia poética” para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie”, escribió.

¿Cuál fue la apuesta de Faitelson?

El periodista escribió en su cuenta de Twitter que apostaba su casa y su cabellera a que la FMF y la Liga MX no constatarían a las Águilas por el caso del llamado de Federico Viñas en banca, aún y cuando no era jugador elegible.

¡DE ULTIMO MOMENTO, TRISTE NOTICIA!🥺🇲🇽 David Faitelson acaba de perder su casa y su cabellera ¿Cumplirá su apuesta? pic.twitter.com/mN5wygk9Oe — Analistas (@_Analistas) February 23, 2021

