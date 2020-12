‘’Es un equipo atractivo’’ Miguel Herrera sobre la posibilidad de llegar al Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras ser cesado del América recientemente, Miguel Herrera comienza a analizar su futuro y la posibilidad de llegar al Cruz Azul (equipo que actualmente no tiene director técnico) no le desagrada en lo absoluto.

En entrevista exclusiva para el diario RÉCORD, el timonel mexicano aclaró que no ha hablado con nadie del conjunto cementero pero se encuentra tranquilo y no tiene prisa de conseguir trabajo, aunque dirigir a la máquina sería una situación atractiva para él.

“No me ha hablado nadie, vamos a esperar a ver qué es lo que sigue, estoy tranquilo, no hay prisa, estoy disfrutando a la familia si llega una buena propuesta en lo deportivo, en lo económico y que nos llene a ambas partes, pues le daremos para adelante y si no pues seguiremos analizando lo que sigue.’’

«Sí por supuesto (le gustaría dirigir al Cruz Azul) es un equipo muy atractivo, ¿cómo decirle que no?”

