Salvador Cabañas reveló que ya no logra ver bien desde el ojo izquierdo

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Salvador Cabañas, ex jugador del América reveló que tras el atentado que sufrió en 2010, ya tiene problemas de vista.

El paraguayo dio a conocer que tiene problemas de visión en su ojo izquierdo y aunque esto le da problemas para jugar, sigue de pie.

«Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie»

Cargando...