Neymar organizó fiestón decembrino; lo tunden en redes

BRASIL.- Polémica brutal fue la que generó un reporte hecho por el diario O Globo, quien desenmascaró una tremenda fiesta de grandes proporciones cuyo anfitrión es el delantero Neymar.

De acuerdo con el medio de comunicación carioca, la celebración hecha por el astro brasileño en su mansión de Magaratiba, Río de Janeiro, es con motivo de las fechas decembrinas. Además, tendría una duración de cinco días, comenzado hoy sábado y terminando el jueves 31.

Neymar organiza una fiesta con 500 invitados y de cinco días de duración en plena pandemia.

¿Se puede ser más imbécil? https://t.co/homXHc81UX

— Santi 🔻 (@unodeldiezE) December 26, 2020

No conforme con eso, se cree que a evento estarían invitados un total de 500 personas, mismas que no podrán utilizar sus celulares una vez ingresando a la lujosa propiedad del jugador del PSG. Por si fuera poco, Ney habría mandado a construir una especie de antro a prueba de sonido, para que sus vecinos no recibieran el estruendo ocasionado por una banda que estará tocando diariamente.

Esto ha sido reprobado enérgicamente en redes sociales, cuyos usuarios tachan de irresponsable e imbécil al futbolista, por no hacer caso a las recomendaciones del personal de salud que pide no realizar este tipo de espectáculos en plena pandemia.

Sorprendidos con que Neymar siga siendo un imbecil https://t.co/j5NLtEL0mc — Angelo Gómez (@angelogomezo) December 26, 2020

