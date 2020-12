Lionel Messi con la ilusión de llegar a la MLS en un futuro

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Lionel Messi volvió a hablar sobre su futuro tras la incertidumbre que se ha generado alrededor de lo que será del astro argentino.

En entrevista exclusiva con Jordi Évole de La Sexta, Lionel dejó en claro que le gustaría vivir la experiencia de llegar a la MLS pero de momento no ha tomado una decisión lo que hará al terminar la presente temporada.

«Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé»

De igual forma, Messi confirmó que desconoce si saldrá del cuadro blaugrana o no, pero cuando termine su carrera profesional va a querer volver a vivir en Barcelona.

«Que no sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera, siempre hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador»

😨 ¿Messi SE QUEDA o SE VA del Barcelona? 🚨 ¡Mucha atención a su respuesta! Créditos: @laSextaTVpic.twitter.com/PWYwf0NS4e — Goal en español (@Goal_en_espanol) December 27, 2020

