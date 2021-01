Aclara Guillermo Fernández que se quedará en el Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Luego de que se diera a conocer que Juan Reynoso tenía en mente que Guillermo Fernández siguiera en Cruz Azul para el Guardianes 2021, »Pol» se encargó de dejar en claro que no saldrá del equipo pese al interés de varios clubes argentinos.

Fernández agradeció al River Plate, San Lorenzo y Racing de Avellaneda por mostrar interés en ficharlo pero dejó en claro que su prioridad es quedarse en México.

«Son tres clubes grandes del futbol argentino y que se fijen en uno me genera mucha alegría, pero como bien dije hace un tiempo en un comunicado, no voy a seguir mi carrera en el país. Se dudó de mi palabra y me duele. Pero la gente que me conoce sabe cómo pienso y cómo actúo».

Fernández confirmó que está en la total disposición del timonel Reynoso y el director deportivo Álvaro Dávila.

«Ellos quieren contar conmigo (Juan Reynoso y Álvaro Dávila) y yo estoy a disposición. No puedo jugar por un tiempo por unos papeles de la visa de trabajo. Cuando eso se resuelva volveré a estar a disposición y lo haré con mucha alegría tratando de ayudar desde donde me toque. Si me toca esperar, esperaré, pero quiero hacer lo mejor acá (con Cruz Azul)»

POL FERNÁNDEZ LE DIJO NO A RIVER, RACING Y SAN LORENZO ⚽ En un mano a mano exclusivo con #TNTSports, el mediocampista confirmó que se quedará en el Cruz Azul 🇲🇽 pic.twitter.com/NmU06OENQb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2021

