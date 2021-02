Y sigue… David Faitleson lanza apuesta a Van Rankin

CIUDAD DE MÉXICO.- Las polémicas apuestas de David Faitelson siguen apareciendo en el universo de Twitter.

Ahora, el periodista de ESPN volvió a lanzar un reto, pero en esta ocasión al conductor de Televisa, Jorge ‘Burro’ Van Rankin.

Este nuevo reto va a propósito de la pelea que Saúl Álvarez y Avni Yildirim sostendrán esta noche en el Hard Rock Stadium de Miami; Faitelson, pronosticó nocaut de parte del tapatío.

«Hola, Burro Van Rankin. Aquí Lord Deudor. ¿Doble o nada? Voy Canelo por KO», publicó Faitelson, decorando su mensaje con la fotografía del personaje ‘Ponchito’.

Van Rankin no se arrugó, pero dejó en claro que el comunicador está siendo contradictorio, pues se ha convertido en un personaje que juraba no lucir.

“Ya no te entiendo nada, sales diciendo que no te prestas a payasadas y ahora me sales con eso? Que vas a apostar y en que round”, respondió el actor.

Recordemos que recientemente David Faitelson fue bautizado como “Lord Deudor” por el ‘Burro’, quien se mostró decepcionado por no cumplir entregar su casa y su cabellera ‘apostadas’ a raíz del despoje de puntos que la Liga MX le aplicó al América por alineación indebida.

