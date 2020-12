Carlos Salcido reveló que pudo fichar por el Liverpool

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Carlos Salcido reveló que antes de llegar al Fulham en 2010, estuvo cerca de fichar por el Liverpool.

En entrevista exclusiva para TUDN, el ex jugador de Chivas dejó en claro que le hubiera encantado jugar con el actual campeón de Inglaterra.

«Cuando llegué a Inglaterra, que es mi liga favorita, estuve muy cerca de fichar por el Liverpool y no fiché por ellos, me fui al Fulham. Mi sueño siempre fue jugar con los Reds, porque jugué contra ellos y sabía del estadio y todo lo que pasaba. Es uno de los equipos que siempre apoyo en Champions. Me quedé con esa espinita»

De igual forma, el nacido en Jalisco explicó porque finalmente no llegó con los Reds en ese año.

«Al final me fui al Fulham porque el Liverpool fichó al lateral izquierdo que cubrí yo, entonces ya no pude, pero imagínate lo que hubiera sido»

