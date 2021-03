Afición rayada critica duramente a su equipo tras empate ante Xolos

MONTERREY, Nuevo León.- Tras el empate entre Monterrey y Tijuana en la jornada 8 del Guardianes 2021, la afición de Rayados criticó duramente a su equipo.

Dentro de los principales comentarios, jugadores como Nicolás Sánchez, Vincent Janssen, Miguel Layún y Carlos Rodríguez han sido señalados por el bajo nivel mostrado en el terreno de juego.

Además, el entrenador Javier Aguirre no se salvó de las críticas y algunos lamentaron el estilo de juego suyo en este encuentro.

Aquí algunas reacciones:

Noooo mamen rayados!!!

Cuando vi entrar a Nico dije yaa valiooo madreee.@Miguel_layun la neta, ya me aburri de tirarte we, ni uuuun pinche centro estando SOLO mandas no mames, no estas de titular porque no eres bueno, pero los 10 min que juegas metele 🥚🥚 😡.

Dan pena 😞

— My_Name_is (@IsraelGaytann) March 1, 2021