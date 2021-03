Las palabras de André Pierre Gignac tras renovar contrato con Tigres

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Tras darse a conocer que André Pierre Gignac renovó su contrato con Tigres hasta 2024, el atacante francés fue entrevistado en exclusiva con el cuadro auriazul sobre su sentir tras prolongar su estadía en territorio regio.

El atacante galo dejó en claro que va a buscar mantener el nivel que ha mostrado a lo largo de su carrera con los felinos, confirmando que ya no se va a »tirar a la hamaca».

«Yo no me voy a tirar a la hamaca o me voy a acostar porque ya he renovado, al contrario; es un reto más, es una aventura más, es una historia más y quiero seguir construyendo algo adentro del club, de la institución»

