Steven Gerrard sería candidato para reemplazar a Jürgen Klopp en el Liverpool

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El futuro de Jürgen Klopp a largo plazo con el Liverpool continúa en duda, diversas fuentes afirman que el timonel alemán saldría del club inglés pronto.

De acuerdo con información de Sky Sports, el principal candidato para tomar las riendas de los Reds sería Steven Gerrard, histórico ex jugador del actual campeón de la Premier League.

Actualmente, Gerrard se encuentra dirigiendo a los Rangers de Escocia donde los tiene en primer lugar de la liga escocesa.

Steven Gerrard is reportedly being lined up to replace Jurgen Klopp as Liverpool boss with increasing doubts over the German's long-term Anfield future.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 28, 2021