Acepta Matías Almeyda que Cruz Azul se encuentra negociando su contratación

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Cruz Azul sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador de cara al Clausura 2021 ante la salida de Robert Dante Siboldi.

Matías Almeyda, uno de los candidatos que han sonado aceptó que la directiva cementera se encuentra negociando con el San José Earthquakes por su salida pero es complicado por la cláusula de rescisión que tiene.

“He tenido contacto con ellos, soy un agradecido a los mexicanos y a los clubes que me han llamado en algún momento. Hay una propuesta que ya está pasando a un tema entre dirigentes porque tengo una cláusula de salida. Cuando demuestran interés en uno, te da alegría porque uno siente que alguien te valora y desde ese lugar soy un agradecido”

De igual forma, el ‘’Pelado’’ reconoció que le seduce dirigir a clubes mexicanos como Monterrey, Cruz Azul, Tigres o Toluca y que la posibilidad de llegar al América está descartada por su amor hacia el Guadalajara.

“Hay clubes como Monterrey, Cruz Azul, Tigres, Toluca, que son lindos para dirigir. Y obviamente, por el cariño que le tengo y porque me hice hincha de Chivas, no elegiría América, a pesar del enorme respeto que le tengo como club, por historia, como un lugar donde han pasado grandes jugadores y entrenadores. Pero me identifico con Chivas”

